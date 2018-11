Haiterbach Polizeieinsatz nach Schuss erregt Aufsehen

Ausgangspunkt des Einsatzes war ein Treffen mehrerer Personen zum gemeinsamen Abendessen in einer Wohnung in Haiterbach. Dabei floss nach Angaben der Polizei in Nagold auch Alkohol.

Im Verlauf des Treffens gerieten allerdings der 31-jährige Wohnungseigentümer und ein 34-jähriger Gast dermaßen in Streit, dass der 31-Jährige den 34-Jährigen mit einem Küchenmesser bedrohte. Weitere anwesende Gäste hielten den Täter jedoch zurück. In der Folge holte der Täter eine Schusswaffe heraus, was das Opfer veranlasste, sich ins Freie zu flüchten. Der Täter verfolgte ihn. Ein Schuss fiel.

Die herbeigerufene Polizei, die mit einer großen Zahl an Fahrzeugen angerückt war, umstellte zunächst aufgrund unklarer Angaben des Anrufers, Ort des Geschehen sei "ein Kindergarten", das falsche Objekt, den Kindergarten in Haiterbach im Dellen. Dort fand zu der Zeit allerdings lediglich ein Treffen einer Therapiegruppe statt. Beim Herantreten an die dort tagende Gruppe war den Beamten schnell klar, dass es sich um einen Irrtum handeln musste.