Haiterbach Ortsdurchfahrt ist auf der Zielgeraden

Haiterbach-Oberschwandorf. Diesen Termin nannte Haiterbachs Bauamtsleiter Werner Braun gestern bei einem Ortstermin auf der Baustelle. Am Freitag stand der Einbau der Deckschicht als Flüsterasphalt auf dem Programm. Da die Fahrbahndecke vor einer Belastung verdichtet und auskühlen muss, ist die gesamte Ortsdurchfahrt in dieser Zeit auch für die Anwohner nicht befahrbar. Oberschwandorf muss in dieser Zeit je nach Ziel von Rohrdorf, Walddorf oder Beihingen her angefahren werden. Für die Anwohner der Kapfstraße und Schwalbenstraße sowie zum Mostbesen und zum Friedhof ist eine Anfahrt nur über den Radweg möglich. In der kommenden Woche werden die Schächte angehoben und angeglichen. Nach Angaben von Braun habe sich die Anspannung bei den Anwohnern inzwischen wieder gelöst. Probleme stelle man aktuell vor allem bei den Verkehrsteilnehmern fest – besonders bei den überörtlichen – so Braun gegenüber dem Schwarzwälder Boten. Die ignorierten des Öfteren die aufgestellten Sperrungsschilder.