Haiterbach Oberschwandorfs Schule wird zur Außenstelle

So mancher Gemeinderat zeigte sich demgegenüber erst einmal skeptisch. Bedenken wurden laut, dass es dann an der Burgschule an Lehrern mangeln könnte, die in der Grundschule einspringen müssten, oder dass für die Grundschule generell nur schwer fähige Lehrkräfte zu finden wären, wenn sie schon für einen Schulleiter unattraktiv ist. Ganz anders sah das UBL-Rat und Ortsvorsteher Bruno Bessey. Er lobte die Grundschule in den höchsten Tönen und richtete im Namen des Ortschaftsrates aus, "der Schritt in Richtung Außenstelle ist richtig".