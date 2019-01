Haiterbach Neuer Dirigent begeistert "Musketiere"

Von dem studierten Dirigenten, Komponisten und Harfenisten waren die Musiker sofort begeistert. "Er hatte es uns von Anfang an angetan", erzählte Herbstreit. Im September trat Stübenrath die Stelle am Dirigentenpult der "Musketiere" an. Nach nur einer Probe folgte schon der erste Auftritt beim Spritzenfest der Oberschwandorfer Feuerwehr.

Für März ist ein großes Konzert geplant

Zu den Highlights des vergangenen Jahres zählten sowohl das Gemeinschaftskonzert mit Salzstetten mit 70 Musikern, das laut Herbstreit einfach "grandios" war, als auch das Herbstfest. Dafür hatte es die "Musketiere" ausnahmsweise in die Oberschwandorfer Halle verschlagen. Eine "goldrichtige Entscheidung", so die Vorsitzende.

Am 23. März steht das erste große Konzert mit neuem Dirigenten an. "Helden, Götter, Musketiere" lautet das Motto. Zum ersten Mal seit 2010 wird das Orchester vorab an einem Probenwochenende auswärts an seinem Können feilen.

"Hut ab, was Sie da alles leisten", lobte Bürgermeister Andreas Hölzlberger in seinem Grußwort den Verein. Die "Musketiere" seien "eine ungemein große kulturelle Bereicherung" für die Stadt.