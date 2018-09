Nagold Neue Geschäftsführer für VfL und Kiss

Nagold. Ulrike Fürgut (41) heißt die neue Geschäftsführerin des Gesamtvereins. Seit September leitet sie Nagolds größten Verein und tritt damit bereits zwei Monate nach dem Ausscheiden von Hermann Claus dessen Nachfolge an. Die zweite wichtige Personalie: Mit Fabian Vogt (27) hat der VfL-Vorstand auch einen Leiter für die Kindersportschule Kiss gefunden. Bewusst entschied man sich auch hier für ein Geschäftsführermodell. Bereits seit Juli leitet Vogt die Kiss.

"Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, nach so kurzer Zeit eine neue Geschäftsführerin zu finden", sagte der erste Vorsitzende des VfL, Rainer Wohlleber bei der Präsentation der neuen Mitarbeiter. Wichtig sei ihm bei der Geschäftsführerin, dass sie eng mit den einzelnen VfL-Abteilungen zusammenarbeite. "Wir wollen unsere Abteilungen besser unterstützen", so Wohlleber. Das Thema Kommunikation, die Wertschätzung des Ehrenamtes – auch das seien wichtige Aspekte bei der Personalsuche gewesen. "Und so wie’s angelaufen ist, gehen wir davon aus, dass wir das auch gut hinkriegen."

Die neue Geschäftsführerin, die zuletzt als Marketingleiterin in einem mittelständischen Unternehmen gearbeitet hat, will sich denn auch genau so präsentieren: Absolut offen für die Anliegen der Mitglieder und der Abteilungen. Die nächsten Einarbeitungswochen werden bei ihr denn auch vom Kennenlernen geprägt sein. "Ich möchte Ansprechpartnerin in allen Belangen sein", erzählt sie. Und natürlich freue sie sich auf den neuen Job. "Ich bin offen für jegliche Ideen und Anregungen."