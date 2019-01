Haiterbach Narrenbaum thront jetzt über dem Rapp-Platz

Haiterbach-Unterschwandorf. Dank Man-Power und klaren Kommandos durch Manuel Rapp gelang es der Narrenzunft Unterschwandorf auch in diesem Jahr wiederum, einen knapp 15 Meter langen Narrenbaum von der Waagrechten in die Senkrechte aufzurichten und am Rapp-Platz für die Dauer der diesjährigen Fasnets-Saison zu postieren.