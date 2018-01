Haiterbach Musketiere arbeiten an Projekt

Praktischerweise hat der Oberschwandorfer Musikverein so übergangsweise einen Dirigenten gefunden: Branko Herbstreit, der den Taktstock bei den Salzstettern schwingt, wird das Orchester beim Gemeinschaftskonzert leiten und beide Kapellen darauf vorbereiten. Das Ergebnis können Interessierte am 28. April in der Oberschwandorfer Festhalle selbst erleben. Etwa 70 Musiker werden gemeinsam auftreten.

Dirigent Viktor Straub hatte auf eigenen Wunsch zum 31. Dezember gekündigt, wie Vorsitzende Bianca Herbstreit bei der Hauptversammlung der Musketiere verkündete. Im Jugendbereich – also bei der Ausbildung der Flötengruppe, der Bläserklasse und im Einzelunterricht – bleibe Straub dem Verein allerdings erhalten. In Kooperation mit der Oberschwandorfer Grundschule werden zurzeit fünf Kinder in zwei Flötengruppen unterrichtet. Vier Kinder werde im Einzel- und Gruppenunterricht ausgebildet.

Beim BrassClub, der Jugendkooperation mit dem Egenhausener Musikverein unter Leitung von Branko Herbstreit sind derzeit acht Musketier-Jugendliche dabei. Das ging aus dem Bericht von Jugendleiterin Carina Walz hervor.