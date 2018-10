Haiterbach-Beihingen. Der letzte Aktionstag des Heimatmuseums Beihingen in diesem Jahr findet am Sonntag, 7. Oktober, statt. An diesem Tag beginnt der Heimat- und Geschichtsverein früher als gewohnt. Im Anschluss an den Erntedankgottesdienst spielt die Stadtkapelle Haiterbach auf dem Dorfplatz zu einem Frühschoppenkonzert auf. Nach dem Auftritt, können dann gleich leckere Bratwürste oder Steaks verzehrt werden. Es steht auch Kuchenbüfett bereit. Um zirka 14 Uhr wird dann das Getreide, welches im August von den fleißigen Helfern geschnitten, zu Garben gebunden und auf den Leiterwagen geladen wurde, gedroschen. Hier kommen nun die alten Dreschmaschinen zum Einsatz, und es wird ein ordentliches Gerattere dabei zu hören sein. Für die Kinder gibt es ein Angebot "Kreativ sein mit Stroh".