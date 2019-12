Haiterbach Mordversuch an Ehefrau: Neun Jahre Haft

"Im Zweifel...", da die geradezu hysterisch vorgetragenen Einlassungen des Angeklagten nicht restlos durch hundertprozentige Beweise widerlegt werden konnten, musste der Verteidiger sogar einen Freispruch vom Vorwurf des versuchten Mordes fordern, schon weil Tötungsvorsatz und Mordmerkmale wie Heimtücke, Arg- und Wehrlosigkeit der durch den 15 Zentimeter tiefen Messerstich lebensgefährlich verletzten Ehefrau nicht völlig zweifelsfrei festzustellen waren. Ersatzweise forderte der Anwalt eine dreijährige Haftstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die Strafkammer unter dem Vorsitz von Ulrich Polachowski sah das komplett anders. Sie ging davon aus, dass der Serbe seiner 39-jährigen Frau nachts maskiert in der Garage des vormals gemeinsamen Hauses aufgelauert habe, um sie nach den vielen oft gewalttätigen Streitereien und den Demütigungen der Trennung zu töten.

Frau wird von hinten angegriffen

Die von der Arbeit in einer Bar heimkehrende Frau war noch einmal nach draußen gegangen, um einen neben dem Haus hinterlegten Schlüssel zu holen. Nach Auffassung der Richter und nach den Gutachten hat sie der Ehemann dann verfolgt, von hinten festgehalten und ihr einen aufwärts gerichteten Stich in den Oberbauch zugefügt, den die Kammer womöglich sogar soldatischen Nahkampf-Kenntnissen des Mannes zuschreiben wollte.

Die Verletzte versuchte bei Nachbarn Hilfe zu bekommen. Als der Ehemann sie ins Haus zurückführte ging die Tatwaffe verloren, mit der er sich auch selber verletzt hatte. Als Rücktritt von der Tat wertete das Gericht dies nicht. In der Garage kam die älteste Tochter der Mutter zu Hilfe und setzte einen Notruf ab. Die inneren Blutungen durch eine arterielle Leberverletzung konnten erst mit einer Notoperation im Nagolder Krankenhaus gestillt werden.

Der Ehemann verließ zu Fuß den Ort des Geschehens, angeblich weil er seine Frau gut versorgt sah und die Lebensgefahr durch die Stichverletzung nicht erkennen konnte. Die Polizei nahm ihn später in seiner nicht gar zu weit entfernten Wohnung fest. Er wollte auch betrunken gewesen sein, wogegen aber die abgenommene Blutprobe sprach.

"Etwa in der Mitte"

Der psychiatrische Gutachter Peter Winckler hatte dem Mann zwar eine in Teilen paranoide und extrem selbstbezogene Störung seiner Wahrnehmung bescheinigt, sah aber keine schuldmindernde Beeinträchtigung seiner Steuerungsfähigkeit oder hielt ihn gar für unzurechnungsfähig. Diesem Gutachten schloss sich die Strafkammer an. In seiner Urteilsbegründung sprach der Vorsitzende von "wahngebundenen, wirren Dingen", hinter denen aber "nichts wirklich Ernstzunehmendes" stecke.

Bei der Strafzumessung kam dem Angeklagten seine bisherige – trotz der Alkohol- und Gewaltproblematik in der zum zweiten Mal geschlossenen Ehe – strafrechtliche Unbescholtenheit, sein fürsorglicher Einsatz für die Kinder und die erzwungene Trennung von der Familie zugute. So blieb das Strafmaß "etwa in der Mitte" des gesetzlich vorgegebenen Rahmens, so Ulrich Polachowski.

Zusätzlich muss der Mann 20.000 Euro Schmerzensgeld an seine Ehefrau bezahlen und für eventuelle körperliche oder psychische Spätfolgen der Tat aufkommen.

Hinter dem Urteil stand die aus zwei Quellen überlieferte Drohung des Angeklagten, er werde seine Tat vollenden, sobald er seine Strafe abgesessen habe.