Haiterbach Letzter Abschnitt der Sanierung

In diesem Jahr steht nun Teil drei an. Kostenpunkt laut Schätzung: 348 000 Euro. Davon entfallen 268 000 Euro auf Kanäle, die in geschlossener Bauweise mit Inlinern saniert werden, sowie 80 000 Euro auf Kanäle, die in offener Bauweise mit punktuellen Aufgrabungen instandgesetzt werden.

Die Gemeinderäte stimmten einig dafür, die Arbeiten auszuschreiben und einen Ingenieurvertrag mit dem Büro Gauss zu einem Honorar von rund 37 600 Euro abzuschließen.