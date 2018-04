Haiterbach Lagerarbeiter fährt Kollegen mit Hubwagen an

Gefühl der Bevormundung

Der Vorfall ereignete sich am 6. Februar vergangenen Jahres gegen 15.30 Uhr in einen Nagolder Betrieb. Ein Firmenmitarbeiter brauchte Paletten aus dem Lager. Um an sie heranzukommen mussten andere Gestelle verschoben werden. Offensichtlich war das nicht so einfach. Der Angeklagte beobachtete das Geschehen und rief dem Kollegen zu: "Ich weiß, wie man das macht, geh zur Seite". Der 24-Jährige fühlte sich bevormundet und lehnte ab. Es entwickelte sich ein Streitgespräch. Bis es dem Jüngeren zu dumm wurde und er den Angeklagten anblaffte: "Wenn du meinst, du kannst es besser, dann mach doch".

Der Haiterbacher fuhr mit einem Hubwagen – volkstümlich "Ameise" genannt – zu den Paletten und hob sie mit den Zinken hoch. Dabei verletzte er den 24-Jährigen am linken Fuß.