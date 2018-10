Haiterbach-Unterschwandorf. Der Kulturverein Unterschwandorf feiert sein zehnjähriges Bestehen mit einem großen Konzert am Samstag, 13. Oktober, 20 Uhr in der Kuckuckshalle in Haiterbach. "Herrn Stumpfes Zieh und Zupfkapelle" präsentiert das Programm mit dem Titel "Heut nemme ond morgen net glei". Die neue Tour der "Stumpfes" versinnbildlicht wie kein anderes Bühnenprogramm aus den mittlerweile 25 Schaffensjahren der schwäbischen Kultband, dass das bei den italienischen Nachbarn gelebte "dolce far niente" auch in der schwäbischen Lebensart schon immer sprachlich verwurzelt ist. Diesen und vielen anderen Lebensweisheiten gehen die vier skrupellosen Hausmusiker in ihrem neuen Programm auf den Grund. Karten gibt es bei der Tankstelle Lehre in Unterschwandorf, dem Rathaus Haiterbach und dem Rathaus-Café in Nagold.