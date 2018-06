Haiterbach Küchenbrand: Das war alles nur geübt

Haiterbach. Am Donnerstagabend um 18.50 Uhr steht ein altes Haus in der Altnuifraer Straße lichterloh in Flammen. Nur vier Minuten später sind die ersten Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr vor Ort. Da das Treppenhaus des alten Gebäudes einstürzte, wurde die Drehleiter aus Waldachtal angefordert. Was keiner zu diesem Zeitpunkt ahnte: Haiterbachs Bürgermeister Andreas Hölzlberger war mit dem Sohn des Bademeisters im brennenden Gebäude gefangen.

Zum Glück nur eine Alarmübung

Zum Glück war es nur eine Alarmübung der Feuerwehr, wie sie einmal im Jahr stattfindet. Und auch der Bürgermeister war nie wirklich in Gefahr, wenngleich er seine eigene Rettung über die Drehleiter der befreundeten Feuerwehr aus Waldachtal als spektakulär bezeichnete. "Aus der Entfernung mag das alles wie Routine ausschauen, aber wenn man selber im Drehleiterkorb gerettet wird, ist das eine ganz andere Geschichte! Und man ist gottfroh, dass es dank der Drehleiter einen zweiten Rettungsweg gibt", berichtet Hölzlberger nach seiner Statistenrolle im verqualmten Gebäude. Simuliert wurde ein Küchenbrand im ersten Obergeschoss.