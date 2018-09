Haiterbach KSK-Gelände: Das ist die Begleitgruppe

Während die Nagolder Begleitgruppe zum KSK-Absetzgelände im Verborgenen agiert, trat die Haiterbacher Begleitgruppe nun an die Öffentlichkeit – so wie es laut Staatsministerium für eine solche üblich ist.

Sechs Personen erklärten sich bereit, Teil der Begleitgruppe zu sein: Friedrich Schuler, Günther Graef, Egon Schuon, Karin Killinger, Martin Kraus und Angela Nisch. Ihre Aufgabe liegt laut Beteiligungsportal des Landes Baden-Württemberg darin, "das weitere Verfahren zu begleiten. Es geht nicht um die Lösung inhaltlicher, planungsrelevanter Fragen. Eine Begleitgruppe dient der Transparenz. Bürgerinnen und Bürger, Bürgerinitiative, Gemeinderäte und Multiplikatoren aus den Orten sollen sehen, wer was plant, was die nächsten Schritte sind und wer für was zuständig ist. Die Begleitgruppe gibt Anregungen für das Verfahren."

"Wir haben einen gemeinsamen Nenner"