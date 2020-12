Haiterbach Kreisverkehr soll Industriegebiet anbinden

Haiterbach. Erstmals wurde in dieser Woche das Instrument der Hybrid-Sitzung genutzt: Während 14 Räte in der Kuckuckshalle anwesend waren, hatten sich Yvonne Beck, Gerhard Gutekunst, Simon Schönmetzler und Timo Thal per Videoübertragung zugeschaltet. Für die Anwesenden galt in der Halle Maskenpflicht.