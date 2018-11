Haiterbach Kleine Anfrage ist beantwortet

Einer der Gründe für die Anfrage war, dass die Staatsrätin Gisela Erler in einer Stellungnahme nicht mehr von "Absetzgelände" sondern von "Militärflugplatz" gesprochen hatte, teilt der Sprecher des AfD-Kreisverbands Calw-Freudenstadt Günther Schöttle mit. Die Antwort der Landesregierung lege nahe, dass es sich tatsächlich um einen Militärflugplatz handele, der in Haiterbach entstehen solle, so Schöttle. Leider seien die Antworten der Landesregierung "vage, ausweichend und darüber hinaus unvollständig", berichtet der AfD-Politiker. Er übergab die Antwort der Landesregierung den Vertretern der Bürgerinitiative. Dabei betonten sowohl der Kreissprecher Schöttle, als auch die Vertreter der Bürgerinitiative die Unterstützung für die Bundeswehr und ihre Aufgaben.

"Die AfD kritisiert jedoch die Art und Weise, wie die Landesregierung hier versucht, Fakten zu schaffen, für die es andere Lösungsmöglichkeiten gegeben hätte und noch immer gibt", heißt es in der Pressemitteilung. Und weiter: "Wenn es darum geht, ehemals militärisch genutzte Flächen in Naturschutzgebiete umzuwandeln, ist der Landesregierung jedes Mittel recht und sie gibt sich scheinbar natur- und bürgerfreundlich." Wenn es um den Schutz von betroffenen Menschen gehe, habe dies für die Landesregierung aber offensichtlich deutlich geringere Priorität, so Schöttle. Dürr versprach, weitere Aufklärungsarbeit zu leisten.