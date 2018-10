Haiterbach Kinderbetreuung wird 2019 teurer

Uli Seeger (UBL) nannte zwar keine konkreten Preisvorstellungen, hinterfragte aber, ob es da noch ein bisschen Spielraum – in diesem Fall nach unten – gebe. Dies verband er später dann auch mit den als positiv betrachtenden Zahlen aus dem Finanzwischenbericht 2018. Seeger enthielt sich beim ansonsten einstimmigen Beschluss.

Kämmerer Manfred Girrbach sah angesichts der "enormen Kosten" im Betreuungsbereich dann doch nicht so viel Spielraum. Und auch Bürgermeister Andreas Hölzlberger machte klar, dass man heute in Haiterbach auch finanziell recht gut dastehe, weil man in guten Zeiten dennoch mit Bedacht gehandelt habe. Man sei gehalten, sich zumindest an den Empfehlungen zu orientieren. Die sehen laut Girrbach für 2018/19 übrigens Gebühren von 124, 95, 63 und 21 Euro in den einzelnen Rubriken vor.

"Die Gebühren sind in Ordnung. Wir haben eine tolle Leistung", befand Bruno Bessey (UBL).

Bei der Gebührenerhebung müsse klar erkennbar sein, das man eine familien- und kinderfreundliche Stadt sei, meinte Johann Pagitz (CDU/FWH).

"Ja, das ist so", entgegnete Hölzlberger.