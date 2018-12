Haiterbach Jugendwehr bestätigt ihre Führung

Haiterbach. Auch ein Jugendausschuss mit sechs Mitgliedern war schnell vorgeschlagen und gewählt. Die Wahl fiel auf Robin Renz, Lena Kübler, Lea Spitschu, Yannick Wüstholz, Christian Renz und Felix Gaiser.

22 Jugendliche gehören der Haiterbacher Jugendwehr zurzeit an. Das sind zwei mehr als im vergangenen Jahr, wie David Brezing berichtete. Vier Mitglieder kamen neu dazu, zwei verließen die Jugend, da sie volljährig wurden.

Ihren Zuwachs will die Wehrjugend weiter ausbauen. An der Schule soll gezielt Werbung gemacht werden, so Brezing. Eigentlich sollte dieses Jahr ein Infotag stattfinden, die Terminfindung hat sich laut Brezing jedoch als Herausforderung erwiesen. Daher peilt die Jugendfeuerwehr nun den 22. März kommenden Jahres an. Die Klassen vier bis sieben sollen an dem Tag für die Wehr begeistert werden.