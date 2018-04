Haiterbach (jg). Unter sechs Angeboten konnten die Haiterbacher Gemeinderäte in ihrer letzten Sitzung das günstigste wählen. Ausgeschrieben worden waren die Jahresbauarbeiten für 2018, also Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Feldwegen und Kanälen. Unterbreitet hatte es die Firma Rath aus Pfalzgrafenweiler mit knapp 217 000 Euro.