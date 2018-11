Haiterbach Herbstfest lockt Besucher in Festhalle

Denn am vergangenen Wochenende fiel das Herbstfest eine Nummer größer als noch in den Vorjahren aus. Während das Event sonst an Allerheiligen im Bürgerhaus gefeiert wurde, war der Musikverein am vergangenen Wochenende in die Festhalle umgezogen – zumal baustellenbedingt bereits das Waldachfest im Sommer abgesagt werden musste.

Und das war offensichtlich ein Glücksgriff, denn gleich am Samstag füllte sich die Halle rasch. Und die Mischung aus Schlachtplatte und böhmisch-mährischen Klängen kam richtig gut an.

Auf der Bühne stand dabei mit der "Hofkapelle" eine "wild zusammengewürfelte Formation aus der Region", wie es die Oberschwandorfer Musiker-Chefin Bianca Herbstreit formulierte – die dabei selbst am Flügelhorn mitspielt. Mit ihrem böhmisch-mährischen Repertoire begeisterte die "Hofkapelle" ihr Publikum.