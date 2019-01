Haiterbach Heiko Walz verstärkt die Abteilung

Haiterbach-Oberschwandorf. So absolvierte die Feuerwehr in Oberschwandorf unter anderem vier Technische Hilfeleistungen und war nach einem Unwetter im vergangenen August an fünf Einsatzstellen präsent. Groß geschrieben wurde daneben die Ausbildung, doch auch das Leistungsabzeichen sorge für Routine in den Standardabläufen, so der Abteilungskommandant.

Wichtig sei es allerdings auch, den Mannschaftstand aufrecht zu erhalten, wie Michael Edler unterstrich. Zwar konnte jetzt mit Heiko Walz ein neues Mitglied für die aktive Wehr gewonnen werden, die damit zurzeit 30 Feuerwehrangehörige zählt. Dennoch sei es wichtig, um Nachwuchs zu werben, betonte der Kommandant.

Die Übungsbeteiligung im vergangenen Jahr bezeichnete Michael Edler zwar als durchwachsen, aber immerhin zehn Aktive hatte eine Quote von 100 Prozent erreicht. Insgesamt wurden mehr als 30 Übungsdienste angeboten, darunter auch die Ausbildung im EnBw-Brandcontainer oder die Heißausbildung in der Altensteiger Brandübungsanlage. Spannend war daneben auch eine Sonderübung in Sachen Technischer Hilfe, bei der unter anderem der richtige Umgang mit Patienten bei der Rettung aus einem Auto vermittelt wurde.