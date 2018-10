Haiterbach Haushalt 2018 bewegt sich im Plan

Haiterbach. Lob aus den Reihen des Gemeinderats vernahm die Stadtverwaltung in der jüngsten Gemeinderatssitzung, in der Kämmerer Manfred Girrbach die Zahlen aus dem Finanzwischenbericht für den Haushalt 2018 vorstellte. Die Feststellung, dass man gut dastehe, teilte Girrbach allerdings nicht uneingeschränkt. Das könne man wohl bei einer Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in Höhe von zwei Millionen Euro sagen. Tatsächlich liegt man nach den aktuellen Zahlen aber bei 950 000 Euro Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt, der nach Girrbach relativ planmäßig verlaufen sei. Vom Gewerbesteueransatz in Höhe von 2,8 Millionen habe man momentan 2,52 Millionen Euro eingenommen.