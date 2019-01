Haiterbach Haiterbacher Wehr so stark wie nie

Mit 48 Einsätzen und vielen Übungen war 2018 wieder ein ereignisreiches Jahr für die Abteilung. Mathias Kaupp tritt kürzer und wird in seinen Ämtern künftig von gleich zwei jungen Feuerwehrmännern ersetzt. Im Jahresbericht des Abteilungskommandanten ging Patrick Brezing auf die besonderen Einsätze im Feuerwehrjahr 2018 ein, zu denen mit 13 Alarmierungen erstmals wieder mehr Brandmeldeanlagen gehörten. So brannte beispielsweise eine Absauganlage im Industriegebiet und eine größere Fläche mit Altholz und Gestrüpp in der Nähe eines Bauwagens auf dem Horn. Die technische Hilfe nach Verkehrsunfällen und die Personenrettung waren aber auch 2018 die Mehrzahl der Feuerwehreinsätze. Beachtenswert ist die weiter steigende Zahl an aktiven Feuerwehrmännern und –frauen in der Abteilung Haiterbach. Die Truppenstärke umfasst mit Legionären, also Mitglieder anderer Feuerwehren, die mit der Abteilung Haiterbach ausrücken, nun vier Frauen und 59 Männer. Und von den 63 Aktiven sind 29 aktive Atemschutzträger, beides Höchststände seit Jahrzehnten.

In seinem Grußwort an die Feuerwehrabteilung sprach der stellvertretende Bürgermeister Karl Braun seine große Bewunderung für die Feuerwehr Haiterbach aus. Auch im Namen des Gemeinderates und aller Bürger Haiterbachs dankte er den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr für ihren selbstlosen Einsatz und Dienst an der Gemeinschaft. Die Feuerwehr habe im Gemeinderat mit Recht einen guten Stand und die Feuerwehr könne sich auf dessen Unterstützung jederzeit verlassen.

In der Tat investiert die Stadt Haiterbach im Rahmen der Bedarfsplanung in neue Ausrüstung und Fahrzeuge. So bekommen Atemschutzträger künftig eine neue persönliche Schutzkleidung, die den mittlerweile knapp 15 Jahre alten Bekleidungspool ersetzt. Auch ein neues wasserführendes Löschfahrzeug soll 2020 angeschafft werden.