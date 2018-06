Haiterbach "Haiterbach kann stolz auf sich sein"

Haiterbach. 42 Aussteller hatten am Sonntag abermals ihre Kräfte gebündelt und lockten mit der angesichts der Ausstellerzahl und dem Programmangebot wohl größten Gewerbeschau in die Kuckucksstadt. Neben den im Gewerbegebiet ansässigen Industrie- und Gewerbebetrieben hatten sich Mitgliedsbetriebe des Handels- und Gewerbevereins (HGV), Organisationen sowie Vereine in die Schau beziehungsweise auch in Rahmenprogramm und Bewirtung eingebracht. Selbst aus der Partnergemeinde Metnitz aus Österreich waren Aussteller mit typischen Produkten wie geräucherten Wurstwaren oder Kürbiskernöl angereist.

Zum Auftakt gab es am Sonntagvormittag einen Gottesdienst auf dem Gelände der Infinex-Gruppe. Musikalisch wurde dieser von der Stadtkapelle Haiterbach mit mehreren Stücken umrahmt.

Darauf folgte an selber Stelle die offizielle Eröffnung der vierten Leistungsschau. "Sie bietet einen Blick hinter die Kulissen, den man sonst nicht hat", sagte Bürgermeister Andreas Hölzlberger. Nicht nur die Firmen, die ganze Raumschaft präsentiere sich.