Haiterbach Gemütliche Enge bei Musikern und Publikum

Ein großes Klangvolumen liegt in der Natur der Trompeten, Posaunen und Tenorhörner (um nur die zahlenmäßig stärksten Gruppen zu nennen), doch diese Kraft erhielt bei den Posaunenchören runde Züge durch kernigen Klang und dynamische Schattierungen, wie im Siegesmarsch aus dem Oratorium "Judas Makkabäus" von Georg Friedrich Händel und im finalen "Hark! The Herald Angels Sing" (Hört die Engel) von Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Stets auch in schwungvollen Tempi blieben die Laieninstrumentalisten im rhythmischen Gleichschritt, da außer deutlicher Gestik der Dirigenten und des Schlagzeugpulses auch eigenes Bauchgefühl für gute Disziplin sorgte. Auch im gemeinsam gesungenen "O du Fröhliche" in einer anspruchsvollen Bearbeitung hielten die Musiker die Waage zwischen der Strahlkraft der hohen Bläser und Massivität von Tuba und zwei Eufonien.

Die Solisten Benjamin Stöhr (Trompete) und David Keller (Posaune) glänzten mit transparenten Imitationen in "Gelobet seist Du Jesus Christ", Jonas Rauser und Salomon Winkler betörten das Publikum mit den einfühlsamen" Mary did you know" und "In der Nacht von Bethlehem" für Klavier und E-Gitarre.

Ihr Amt "Gott zu loben" erfüllten die Posaunenchöre würdig und souverän, die stehenden Ovationen und eine Zugabe war ihr verdienter Lohn.

Nach dem Konzert luden die Musiker zu einem Ständerling mit Glühwein und kleinen Snacks ein.