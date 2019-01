Haiterbach Fußballspiel eskaliert: Prozess eingestellt

Der Fall hatte im August 2017 für Aufsehen gesorgt: "So etwas habe ich bislang noch nie erlebt", sagte damals Roland Balke, Pressesprecher des VfR Beihingen, dem Schwarzwälder Boten. Statt der Trillerpfeife hatte an diesem Tag ein Polizeieinsatz die Begegnung zwischen dem VfR und Altay Nagold beendet. In der 90. Minute beim Stand von 0:0.

Laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft war auf dem Beihinger Sportplatz kurz vor Ende des Spiels ein Streit über eine Schiedsrichterentscheidung ausgebrochen. Im Zuge dessen soll ein heute 25-jähriger Altay-Spieler einem Sportler der Heimmannschaft unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben.

Daraufhin soll der Vater des Verletzten aufs Spielfeld gestürmt sein. Er war bei dem Spiel als Ordner im Einsatz. Der heute 53-Jährige soll den Angreifer in den Schwitzkasten genommen haben, bis sich drei weitere Altay-Spieler einmischten. Diese sollen ihm "in Kung-Fu-Manier" erst in den Bauch und später weiter auf ihn eingetreten haben. Andere Spieler und die hinzugerufene Polizei beendeten die Schlägerei schließlich.