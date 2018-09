Haiterbach Flugbetrieb nur bei Absprüngen geplant

Die 400 mal 1000 Meter große Fläche, welche nochmals von einem 50 Meter breiten und hindernisfreien Sicherheitsbereich umgeben ist, sei der "Absetzplatz", die den Fallschirmspringern zum Landen zur Verfügung stehe.

Das tatsächlich – über Starts und Landungen kleinerer Flugzeuge und Hubschrauber während der Übungen hinaus – als "Absetzgelände" für Fallschirmspringer genutzte Gelände sei damit rechtlich ein Sonder- oder Militärflugplatz, teilt eine Sprecherin des Bundesamts der Bundeswehr mit.

Stationierte Flugzeuge gebe es nicht: "Außerhalb des aufgezeigten Übungsbetriebs werden vor Ort keine Flugzeuge sein." Es gebe im Hinblick auf die Begriffe Absetzplatz und Flugplatz keinerlei Änderungen zu dem, was seit Beginn des Projekts benötigt und kommuniziert wurde, so die Sprecherin.

Wahrnehmungen in Spangdahlem beeinflussen Stellungnahme der DBH

Mit dem Ansatz "Militärflugplatz" befasst sich auch eine Stellungnahme des DBH-Stadtrats und stellvertretenden Bürgermeisters Karl Braun. Wobei er von seinen Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der US-Air-Base Spangdahlem spricht, bei der es laut örtlichen Zeitungsberichten aktuell Übungsflüge von Kampfjets und einen Umschlagplatz von militärischen Transportmaschinen gibt.

Demzufolge hält Braun fest, dass sein Aufenthalt in dem Ort begleitet wurde vom Fluglärm und durch tieffliegende Militärflugzeuge. "Ich kann mir daher vorstellen, dass in so einer Umgebung Leute eher weg- als hinziehen", was an den Dörfern sichtbar werde. "Ob den Gemeinden dort Kompensationsgeschäfte angeboten wurden, konnte ich nicht erkennen – wäre ja auch sinnlos, bei der abnehmenden Bevölkerung", lenkt Braun den Fokus auf das strittige Thema Kompensationsgeschäfte für das Absetzgelände.

Diese, so Braun, seien für Nagold eine Augenwischerei: "Das Otto-Hahn-Gymnasium in Nagold wurde vor zirka 50 Jahren gebaut und muss schon deswegen dringend saniert werden. Die angesprochene Elektrifizierung zwischen Nagold und Eutingen ist ein alter Hut, schon seit Langem im Gespräch, also eine interne Angelegenheit der Bahn, was den Fahrgästen wenig nützt. Kompensationsgeschäfte sind von vorne herein unzulässig und beginnen nicht umsonst mit K wie Korruption", teilt Braun mit.

Mit der Geheimniskrämerei um die vorgesehene Begleitgruppe werde ein Nebenkriegsschauplatz eröffnet. "Sollte tatsächlich jemand bedroht werden, kann er das einfach öffentlich machen oder gegebenenfalls Strafanzeige stellen", so Braun.

Falls Nagold heiß auf das Übungsgelände sei, könne man dafür Gelände auf dem Eisberg zur Verfügung stellen.