Haiterbach Erster W-LAN-Hotspot am Marktplatz

"Es ist wichtig, dass wir neben der Glasfaserinfrastruktur auch in öffentliche Internet-Zugriffspunkte investieren", betont Hölzlberger. Mit dem Zugriffspunkt am Marktplatz und im Rathaus will die Stadtverwaltung erste Erfahrungen sammeln. Danach wird man sich an den weiteren Ausbau im Stadtgebiet machen.