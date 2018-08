Haiterbach Erschließung der letzten Flächen

Haiterbach (kaz). Von einem großen Teil des Industriegebiets aus betrachtet sind die aktuell laufenden Erschließungsarbeiten nicht einzusehen. Sie finden jenseits des das Gebiet teilenden Kreisverkehrs neben der dort ansässigen Infinex-Gruppe statt.

Dort laufen derzeit die inzwischen fortgeschrittenen Arbeiten für eine Stichstraße. Mittel dieser soll die Erschließung der verbleibenden Grundstücke im bestehenden Industriegebiet ermöglicht werden. Die weiter Richtung Waldachtal vorhandenen Flächen werden dann in das Interkommunale Industriegebiet mit der Gemeinde Waldachtal einbezogen.

Vor den Arbeiten an der neuen Straße wurde bereits ein Regenwasserkanal verlegt. Die Straße bindet an den oberhalb verlaufenden asphaltierten Feldweg an.