Haiterbach (kaz). Die Feuerwehr erhält für die Abteilung Beihingen einen Ersatz für das bisher genutzte Löschfahrzeug LF 8/6. Der Gemeinderat hat am Mittwochabend der Beschaffung eines LF 20 Kat-S zugestimmt und die Aufträge im Gesamtwert von 319 930 Euro beschlossen. Das Fahrzeuggestell kommt dabei von der Firma MAN. Beim Aufbau kommt die Firma Schlingmann zum Zug. Gesamtkommandant Volker Renz erläuterte den Räten die Details der Vergabe. Die geht auf den Feuerwehrbedarfsplan für die Jahre 2015 bis 2020 zurück. Ersatzbeschaffungen seien für Fahrzeuge vorgesehen, die 25 Jahre alt seien. Darüber hinaus habe eine gestiegene Reparaturanfälligkeit beim bestehenden Einsatzfahrzeug gezeigt, dass diese Ersatzbeschaffung nun erforderlich werde. Wobei das nicht so schnell gehe. Von vormals zwölf Monaten sei man nun bei 19 Monaten Lieferzeit angelangt, sagt Renz. Johann Pagitz (UBL) bemängelte die geringe Auswahl an Angeboten. Renz erklärte, dass nur wenige Angebote eingegangen seien. Unter anderem konnte ein Nebenangebot der Firma Ziegler nicht berücksichtigt werden, weil es die Anforderungen nicht erfüllte.