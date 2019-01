Haiterbach Einbrecher im Sportheim überrascht

Haiterbach. Durch eine eingeschlagene Scheibe gelang eine bislang unbekannte männliche Person in den Kellerraum des Sportheims. Hierbei schien er ziemlich laut vorzugehen. Der im gleichen Gebäude wohnende Wirt vernahm diese Geräusche und begab sich in den Gastraum. Dort sah er den Einbrecher, als dieser gerade die Treppe in den Gastraum benutzte. Als der Mann den Wirt erkannte, flüchtete er zurück in den Keller und verließ diesen durch das eingeschlagene Fenster. Als der Wirt aus dem Fenster in Richtung Parkplätze sah, bemerkte er dort zwei Personen, die zu einem Auto rannten. Eine davon war der Einbrecher. Bei dem Auto soll es sich vermutlich um einen silberfarbenen Opel Meriva handeln. Vom Einbrecher ist lediglich bekannt, dass er eine dunkle Jacke und einen weißen Kapuzenpullover trug. Zeugen, die Angaben oder Hinweis zu dem Auto oder der männlichen Person geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Haiterbach, Telefon 07456/2 85, in Verbindung zu setzen.