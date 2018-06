Haiterbach Durotherm fährt umweltschonend

Im Anschluss an die Entwicklungsphase wurde Durotherm auch mit der Serienproduktion von sämtlichen Formteilen der Fahrerkabinen-Karosserie sowie von nahezu sämtlichen Innenverkleidungen beauftragt. So werden neben Dach, Türverkleidungen, Motorhaube, Kotflügel und Frontgrill auch Innenverkleidungsteile wie beispielsweise Türinnenverkleidungen, Armaturenbrett und Dachhimmel von der Haiterbacher Firma gefertigt.

Als Produktionspartner, der von der Beratung, Entwicklung und Konstruktion, dem Prototyping bis hin zur Serienfertigung den kompletten Bereich der Produktentwicklung beherrscht, floss von Anfang an das Wissen und die Erfahrung der Durotherm-Entwickler mit der Zielsetzung ein, die Kunststoffformteile so auszulegen, dass sie dem hohen Anspruch an funktional-ästhetischer Formgebung sowie kostengünstiger Herstellung gleichermaßen gerecht werden. Dank jahrzehntelanger Erfahrung ist es Durotherm gelungen, dieser Projektanforderung gerecht zu werden.

StreetScooter zählt mittlerweile zu den Großkunden des Haiterbacher Kunststoffherstellers: Die Thermoformer erfreuen sich nicht zuletzt deshalb voller Auftragsbücher, wodurch zahlreiche Arbeitsplätze für die Region neu geschaffen und gesichert werden konnten.

Fahrzeug bei Leistungsschau zu sehen

Neben dem Umweltaspekt war es für Durotherm deshalb eine Selbstverständlichkeit, ihren Fuhrpark ebenfalls um diese umweltschonende Fahrzeugklasse, die im Werksverkehr zwischen den einzelnen Produktionsstätten zum Einsatz kommt, zu erweitern. Live vor Ort zu sehen ist der neue StreetScooter im Duro-therm-Werk 1 auf der Leistungsschau am Sonntag, 10. Juni, in Haiterbach sowie bei der TopJob-Ausbildungsmesse in Nagold.

Gründungsjahr: 1968

Produktionsstätten: Deutschland (Haiterbach),

Tschechien (Krupka), Schweiz (Sennwald)

Mitarbeiter: 400

Umsatz: 53 Mio. EUR

Produktionsfläche: 32 000 Quadratmeter

Fertigung: 3-Schichtbetrieb