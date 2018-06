Haiterbach Die Seniorenanlage feiert

Haiterbach. Die Seniorenanlage Rosengarten feiert ihr fünfjähriges Bestehen mit einem Grillfest für die Bewohner, ihre Angehörigen, Mitarbeiter, Ehrenamtlichen sowie alle Interessierten. Dazu lädt sie am Montag, 9. Juli, ab 16 Uhr in die Beihinger Straße 5 in Haiterbach ein.

Um das Essen kümmert sich der Offene Treff. Für die musikalische Umrahmung ist mit der L.A. Walking Band gesorgt. Wer gerne teilnehmen möchte, sollte sich bis spätestens Freitag, 15. Juni, unter Telefon 07456/79 55 03 oder per E-Mail an Buero.mgh@diakonie-nsw.de anmelden.

Die Seniorenanlage wurde von der Firma FWD aus Dossenheim vor fünf Jahren gebaut. Sie verfügt über 18 Wohnungen, in denen derzeit 20 Menschen leben und wird vom Mehrgenerationenhaus Haiterbach, dessen Träger die Diakonie Nordschwarzwald ist, betreut. Das bedeutet, dass sowohl Ehrenamtliche als auch Mitarbeiter des Mehrgenerationenhauses, der Diakonie Altensteig verschiedene Angebote für die Bewohner haben.