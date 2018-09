Haiterbach Die schönsten Gärten

Den fünften Preis belegte Rudolf Walz aus Oberschwandorf und erhielt dafür einen Gutschein über 50 Euro, den er bei allen Mitgliedsbetrieben des HGV einlösen kann. Der vierte Preis ging an Renate Dingler aus Haiterbach, die 100 Euro umsetzen kann. Den dritten Preis erreichte Martina Rapp aus Unterschwandorf, sie erhielt einen Gutschein über 150 Euro. Karin Landenberger aus Oberschwandorf belegt den zweiten Platz beim Haiterbacher Blumenschmuckwettbewerb, sie kann 200 Euro in Haiterbach ausgeben. Aus Beihingen kam Ursula Müller auf das Festgelände Bus, um ihren ersten Preis und einen Gutschein über 200 Euro in Empfang zu nehmen.