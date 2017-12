Haiterbach Die DBH sucht einen Weg in die Zukunft

Haiterbach. Vor zirka 20 Jahren wurde die Demokratische Bürgerliste in Haiterbach gegründet. Seinerzeit wurden der DBH wenig Chancen eingeräumt und ein schnelles Ende prophezeit. Trotzdem war die DBH bis heute immer mit drei bis fünf Mitgliedern im Gemeinderat vertreten und hat – so heißt es in einer Pressemitteilung der Liste –­ oft "das Zünglein an der Waage gespielt". Bei der zurückliegenden Gemeinderatswahl sei wichtigste Ziel gewesen, die absolute Mehrheit einer Gruppierung zu verhindern, darüber hinaus sei man immer für eine solide Haushaltsführung eingetreten. Jetzt nach 20 Jahren stehe die DBH erneut vor einem Scheideweg. Der Mitgründer und langjährige Vorsitzende Karl Braun möchte jetzt seinen wohlverdienten Ruhestand antreten. Ob die DBH auch in Zukunft für das Wohl der Haiterbacher zur Verfügung steht, hänge entscheidend davon ab, ob sich Bürger fänden, die zusammen mit den verbleibenden DBH-Mitgliedern die Arbeit fortsetzen wollen. Sie sind bei der Mitgliederversammlung am 27. Dezember ab 18 Uhr im Gasthaus Lamm willkommen. Zum Abschluss spendiert die DBH ein Fass Bier und für jeden Besucher ein paar Weißwürste mit Brezel.