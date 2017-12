Haiterbach Der Ortskern soll attraktiver werden

Ortsvorsteher Bruno Bessey (UBL) erinnerte in der Diskussion daran, dass es in Oberschwandorf bislang keine richtige Ortsmitte gebe. Die jetzt erarbeiteten Pläne zur Platzgestaltung beim Bürgerhaus bezeichnete er als "runde Sache, weil alle Beteiligten mit am Tisch saßen".