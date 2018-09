Haiterbach Denkmal sollte einst abgerissen werden

Haiterbach. Die Schafhaushocketse fand bereits zum 14. Mal statt, wie Karin Killinger vom Vorstand des Liederkranz berichtete. Und fast jedes Mal hatte der Wettergott ein Einsehen mit den Verantwortliches des Fests und den Besuchern.

Gleichzeitig findet an diesem Sonntag auch bundesweit der "Tag des Offenen Denkmals" statt. Das Schafhaus oben auf der Höhe neben der Kuckuckshalle wurde im frühen 18. Jahrhundert erbaut, das Gebäude ist auf einer Zeichnung aus dem Jahre 1746 dargestellt. Es hätte 1988 abgerissen werden sollen, wurde jedoch 1990 unter Denkmalschutz gestellt. Das große Gebäude wird am Festsonntag geöffnet und darin sind verschiedene Ausstellungen und Angebote zu finden. Es gab bereits Holzskulpturen und vieles anderes. In diesem Jahr bot Ingrid Jäger aus Haiterbach Armbänder und Ketten an, welche sie selbst fertigt. Es gab auch "Schloss-Couture" von Andrea Binder, die schöne, handgenähte Kleidung und handgemachte Postkarten ausgestellt hatte.

Außerdem konnten sich die Besucher von der Liederkranz-Bücherei Lesestoff aussuchen – gegen eine Spende in ein buntes Sparschwein.