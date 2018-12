Altensteig (Württ.) Das Jesuskind wird auch reich beschenkt

Die 3a und 3c von Anna-Lena Graf und Timo Faas gefielen mit einem englischen Reim und entsprechenden Armbewegungen. Die Klanggeschichte über einen Tannenbaum, der traurig ist, weil er keine Blätter, sondern Nadeln hat, die pieksen, erzählte die 2c von Anna Wolny.

Nicht vergessen wurde, dass die Klasse alle auf eine Leinwand geworfenen Bilder selber gemalt hatte. "Vom Christkind wollen wir singen" verkündete die 2a von Maren Lämmle und begleitete ihre Zweitklässler auf der Flöte. Anschließend wurde eine Krippe aufgestellt und das Jesuskind von Erstklässlern in Gedichtform mit Sternen, Tannenzweigen, einer goldenen Kette, Muscheln aus dem warmen, blauen Meer und einer weißen Vogelfeder reich beschenkt.

Eine bunt gemischte Gruppe der Sprachförderklasse führte ein kurzes Theaterstück auf über Meister Lampe, der von Engeln in einen Weihnachtshase verwandelt wird.

Viel Beifall gab es auch für vier Flötistinnen der 1b von Susanne Nonnenmann, die das Quartett am Klavier unterstützte. Danach legte Anna Weihing das Mikrofon zur Ankündigung des nächsten Beitrags zur Seite, weil sie mit ihrer 2d an der Reihe war. Gesungen – es war eher ein Sprechgesang – wurde ein Lied der Gruppe "Feuerherz" in drei verschiedenen Sprachen. Dann kehrte Ruhe ein im weiten Rund der pädagogischen Mitte.

Begleitet von Maren Lämmle auf dem Klavier wurde von der 4b mehrstimmig "Stille Nacht, heilige Nacht" angestimmt. Der preisgekrönte Markgrafen-Chor, dirigiert und auf der Gitarre von Johanna May begleitet, sang zum Schluss mit glockenhellen Stimmen bekannte, weihnachtliche Weisen.

Konrektor Matthias Wagner bedankte sich bei allen, die zu der Veranstaltung beigetragen haben und wünschte den Kindern ein gesegnetes Christfest in der Erwartung, sie bei Schulbeginn im neuen Jahr wieder gesund und putzmunter anzutreffen. Die Feier endete mit dem von allen gesungenen, weltbekannten Lied "O du fröhliche".