Haiterbach "D’ Hofkapell" sorgt für Stimmung

Haiterbach-Oberschwandorf. Die Musketiere Oberschwandorf veranstalten ihr Herbstfest am Samstag und Sonntag, 3./4. November, in der Turn- und Festhalle Oberschwandorf. Am Samstagabend wird die Halle ab 18 Uhr geöffnet sein. Es ist gelungen, wieder "D’ Hofkapell" zu engagieren. Die Kapelle hat schon im vergangenen Jahr das Publikum mit zünftiger böhmisch-mährischer Blasmusik begeistert. Am Sonntag findet der Gottesdienst ab 10 Uhr in der Halle statt.