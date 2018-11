Haiterbach Bürgerinitiative bleibt gegen Militärflugplatz

Der Hinweis in der Einladung "Die Übung kann nur bei guter Wetterlage stattfinden", ließ schon erahnen, dass die Chance für eine Absage gar nicht so klein ist. Und so kam sie auch am Vortag der für den 30. Oktober angesetzten Übung auf dem Gelände in Renningen-Malms­heim.

Aufgeschoben soll nicht aufgehoben sein, wie das Staatsministerium in Stuttgart, das auf Einladung der Bundeswehr eine Fahrt zur Übung organisiert hatte, auf Anfrage mitteilte. Allerdings nicht mehr in diesem Jahr, da sei es die letzte Gelegenheit gewesen. Man werde im kommenden Jahr versuchen, so einen Termin auf die Beine zu stellen, teilte die Pressestelle des Staatsministeriums mit.

Auch einen anderen Wunsch aus Haiterbach habe man nicht vergessen. In der Kuckucksstadt war spätestens nach dem Überflug einer KSK-Maschine im Mai 2017 gefordert worden, dass man auch mal einen Überflug des US-Militärs erleben sollte. Denn deren Maschinen dürften schon allein wegen der in der Regel größeren Zahl an Triebwerken deutlicher vernehmbar sein als die Transall.