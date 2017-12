Haiterbach Blick auf pädagogische Entwicklung

Haiterbach. Der zwölfte Lebenswert-Gottesdienst steht unter dem Thema "Entgrenzte Pädagogik – was strömt gegenwärtig auf Kinder und Jugendliche ein?" und wird am Sonntag, 10. Dezember, ab 19 Uhr im Haus der Liebenzeller Gemeinschaft in Haiterbach, Brunnenstraße 13, stattfinden.