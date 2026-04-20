Haiterbach beschließt Erhöhung: Festhallen-Miete steigt 2027 merklich an

Die Miete für die Haiterbacher Festhalle wird nach der Erhöhung im Januar 2025 zum Januar 2027 erneut um bis zu 300 Euro erhöht. Beim Bürgersaal Unterschwandorf wartet man noch zu.
„Die Haiterbacher Festhalle ist ein beliebter Ort für Hochzeiten und sonstige Feiern“, heißt es einleitend in der Sitzungsunterlage der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die sanierte, gut ausgestattete Halle sei im Vergleich zu anderen Hochzeitslokalitäten vergleichsweise günstig, hielt Hauptamtsleiterin Birgit Burkhardt fest.