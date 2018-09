Haiterbach Benjamin Finis wird neuer Hauptamtsleiter

Haiterbach. Aufgrund des altersbedingten Ausscheidens langjährigen Amtsleiters Andreas Schad hatte die Verwaltung zwei Ausschreibungsverfahren initiiert, um einen geeigneten Nachfolger zu finden. Mit der Entscheidung für den Diplom-Betriebswirt (FH) aus der Nachbargemeinde Egenhausen hat der Gemeinderat einem jungen Mann (Jahrgang 1984) den Zuschlag gegeben, der derzeit als Verwaltungsleiter beim Jugend-, Missions- und Sozialwerk (JMS) in Altensteig aktiv ist. In seiner jetzigen Tätigkeit trägt er die Verantwortung für alle Querschnittsaufgaben, die nichts mit der kirchlichen Gemeindearbeit zu tun haben, unter anderem für die Themenfelder Finanzen, Personal, Gästebetrieb, Liegenschaften, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation und auch die Trägerverantwortung für die Kindertagesstätte "Goldfischle". Neben seiner beruflichen Qualifikation ist er seit 2009 im Gemeinderat Egenhausen ein engagiertes Mitglied und steht seit 2012 als Vorsitzender beim 1. FC Egenhausen gemeinsam mit einem Team an der Spitze des örtlichen Sportvereins. Als lizenzierter Jugendtrainer ist er seit mehr als zehn Jahren in seinem Heimatverein aktiv. Benjamin Finis ist verheiratet und hat gemeinsam mit seiner Frau Theresa drei Kinder im Kleinkind-/Schulalter. Zum 1. Januar wird Finis sein Amt antreten.