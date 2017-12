Haiterbach Bei der Arbeit einsatzbereit

Haiterbach/Stuttgart. Dass Mitarbeiter dieser Firmen auch während der Arbeitszeit bei Naturkatastrophen, Bränden oder Verkehrsunfällen zu Hilfe eilen können, sei eine "tragende Säule des Bevölkerungsschutzes im Land", erklärte Julian Würtenberger, Ministerialdirektor im Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration bei einer Feierstunde in Stuttgart: "Die Arbeitgeber leisten damit einen Beitrag, der nicht hoch genug geschätzt werden kann. So können sich unsere Bürgerinnen und Bürger darauf verlassen, dass im Notfall Hilfe kommt."

So engagieren sich auch bei MEVA in Haiterbach mehrere Mitarbeiter aus verschiedensten Bereichen ehrenamtlich zum Schutz ihrer Mitmenschen. Der geschäftsführende Gesellschafter Florian F. Dingler unterstützt diesen Dienst am Gemeinwohl: "Wir freuen uns über die Auszeichnung und unterstützen auch weiterhin das Engagement unserer Mitarbeiter für den Bevölkerungsschutz." Schließlich biete man als Unternehmen lediglich eine Plattform für das Engagement und den mutigen Einsatz der Helfer, so Dingler weiter.

Knut Nestrowitz, stellvertretender Bereitschaftsleiter des DRK-Ortsvereins Nagold/Wildberg, arbeitet bei MEVA im Bereich Arbeitsvorbereitung und ist bereits seit vielen Jahren im Bevölkerungsschutz engagiert. Als Helfer vor Ort im Raum Haiterbach wird Nestrowitz im Ernstfall alarmiert. Sein Einsatz hilft, die therapiefreie Zeit bis zum Eintreffen eines Rettungswagens zu verkürzen. Eine wichtige Maßnahme, die für das Schicksal vieler Patienten entscheidend sein kann. Seine Kollegen und er wüssten den Beitrag ihres Arbeitgebers sehr zu schätzen, sagte er.