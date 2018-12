Haiterbach Aufruhr auf dem Campingplatz

Haiterbach-Beihingen. Wenn sich am 29. Dezember und am 5. Januar der Vorhang in der Beihinger Turn- und Festhalle hebt, dürfen sich die Besucher in jedem Fall auf einen Lachspaß freuen, der in diesem Jahr wieder mal in einer Außenkulisse spielt.

"Da gibt es viel Bewegung auf der Bühne und es prallen zwei Camperwelten aufeinander", ist Regisseur Frank Bross überzeugt, dass der turbulente Schwank gut beim Publikum ankommt. Denn Ziel des Theaterensembles sei es, den Zuschauern eine kurzweilige Unterhaltung zu bieten.

Seit Mitte Oktober bereitet sich die "Sandsackbühne" mit den Darstellern Bianca Keck, Heidi Gauss, Manuela Breker, Andreas Seitz, Stefanie Genger, Boris Kübler, Patrick Walz, Martin Stanger und erstmals Marina Maintok auf den neuen Schwank vor. Am Ende werden es bis zur Bühnenreife fast 30 Proben sein.