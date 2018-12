Haiterbach "Auf die Grundstücke angewiesen"

Haiterbach (kaz). Die Grundstücksbesitzer Rudolf Sautter, Peter Schuon und Stefan Brezing sind weiterhin gegen das geplante Absetzgelände für das Kommando Spezialkräfte, das in Haiterbach entstehen soll. Und sie sind weiterhin nicht bereit, dafür Grundstücke – auf die sie selbst angewiesen seien – abzutreten. Das stellen sie erneut klar. "Das schließt auch Landtausch oder Verpachtung an Land oder Bund mit ein", heißt es in dem Papier.

Das Staatsministerium Stuttgart habe zwar mehrfach betont, dass es keine Zwangsenteignung geben soll, aber falls der Bund trotzdem versuchen sollte zu enteignen, hätten die Grundstücksbesitzer angekündigt, dagegen vor Gericht ziehen zu wollen.

Die Grundstücksbesitzer fänden es außerdem anmaßend, dass mit ihrem privaten Grund und Boden über so genannte "Kompensationsgeschäfte" verhandelt werde. Dies auch andauernd in der Presse lesen zu müssen, sei für sie "eine nicht mehr hinnehmbare Zumutung". Die Grundstücksbesitzer verlangen von allen Beteiligten, dieses in Zukunft zu unterlassen.