Haiterbach Applaus für Rücktritt vom Rücktritt

Haiterbach. Die Hauptversammlung der Stadtkapelle wurde in der Gaststätte Lamm traditionell mit einem Marsch eröffnet, bevor Uwe Renz seinen Jahresbericht vortrug. Er sprach von einem ruhigen Jahr mit 69 Zusammenkünften, 25 Proben und 44 Auftritten. Die Stadtkapelle zähle aktuell 88 Aktive im Durchschnittsalter von 31 Jahren, davon 29 unter 18 Jahren. Renz zählte die zahlreichen Konzerte und Auftritte auf, Höhepunkte waren dabei das gut angenommene Jahreskonzert mit seiner großen Bandbreite und das Doppel-Benefizkonzert mit der Lyra Iselshausen in der Nagolder Stadtkirche zugunsten des Hospizvereins.

Vor 25 Jahren in sein Amt gewählt

Am 22. Januar 1994, also vor 25 Jahren, wurde Uwe Renz in sein Amt als Vorstand gewählt. Im vergangenen Jahr wollte er anlässlich dieses Jubiläums und nachdem er sich ausgebrannt und seitens der Musikerkollegen zu wenig unterstützt fühlte, aufhören, besann sind dann aber und verkündete in der Hauptversammlung seinen "Rücktritt vom Rücktritt", dem großer Applaus folgte. Renz erwartet für die nächsten zwei Jahre, für die er noch gewählt ist, Unterstützung seitens der Musikerschar und einen angepassten Umgang mit Handys – auch während der Proben.