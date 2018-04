Haiterbach Ansturm bei Sport-Party in Kuckuckshalle

Haiterbach. Die Einladung zur Teilnahme an einem Nachmittag ganz im Zeichen der Fitness für Kids und Erwachsene mit Kursen in Jumping, Zumba und Yoga nahmen mehr als 150 Teilnehmer an und hatten viel Spaß und jede Menge Bewegung in der Haiterbacher Kuckuckshalle. Die beiden Trainerinnen Agnes Oliveira und Melanie Wolleydt gaben die Trainingsschritte vor und sorgten für beste Stimmung.

Bereits zum zweiten Mal verwandelte sich die Kuckuckshalle in einen Fitness-Tempel. Dieses Jahr wurden die Jumping Kurse mit Strong by Zumba und Yoga kombiniert und so eine sportliche Party veranstaltet, bei der die Verantwortlichen des TSV Haiterbach, allen voran Sandra Grimm, Leiterin der Fit- und Gesundkurse, auf das große Angebot des Vereins aufmerksam machten.

17 Fitness-Kurse im Angebot