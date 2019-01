Haiterbach Abteilung erhält neues Fahrzeug

Abteilungskommandant Manuel Rapp blickte auf das Jahr 2018 zurück, das mit seinen technischen Hilfeleistungen und sieben Feuerwehreinsätzen als umfangreiches Feuerwehrjahr bezeichnet werden könne. Auch zahlreiche Aus- und Fortbildungen wurden besucht. Am Sprechfunker-Lehrgang nahmen Markus Farysch, Raphael Briol und Tobias Keller teil. Den Atemschutzlehrgang in Calw absolvierten neben Patrick Keller auch Daniel Kübler und Markus Farysch. Die beiden nahmen auch am Motorsägen-Lehrgang teil und absolvierten das Leistungsabzeichen in Bronze. Darüber hinaus belegten fünf Feuerwehrkameraden die Heißausbildung am EnBW-Brandcontainer in Nagold.

Bei einer Mannschaftsstärke von 18 Feuerwehrangehörigen zählt die Unterschwandorfer Abteilung drei Gruppenführer, neun Atemschutzgeräteträger, fünf Maschinisten und vier Truppführer. Im abgelaufenen Jahr wurden 23 Übungen absolviert.

Rapp lobte die Ruhe bei den Einsätzen und die vorbildlichen Ausrückezeiten. Trotz des umfangreichen Feuerwehrjahres kam die Kameradschaftspflege nicht zu kurz. Erwähnt wurden die Vatertags-Wanderung, der Jahresabschluss und die geplante Skiausfahrt.