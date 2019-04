Haiterbach 30-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Haiterbach - Bei einem Arbeitsunfall ist in Haiterbach ein 30 Jahre alter Arbeiter schwer verletzt worden. Ein Bagger überrollte den Fuß des Arbeiters, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Arbeitsgerät setzte sich am frühen Dienstagabend überraschend in Bewegung. Im Zuge der Arbeiten sollte nämlich ein Verkehrszeichen entfernt werden.